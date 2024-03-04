Бережков Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бережков Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережкова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно