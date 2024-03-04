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Бережков Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бережков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережкова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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