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Сафонова Марья Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сафонов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Сафонова) Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сафонов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сафонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Смерть
Неизвестно

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