Сафонова Марья Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сафонов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Сафонова) Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сафонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Смерть
Неизвестно