Сорокин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
29.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Мария Кузьминична

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Мария Кузьминична

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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