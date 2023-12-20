Торжевская Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоржевская Антонина

Торжевская Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торжевская Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торжевский Алексей Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.