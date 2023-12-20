Торжевская Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торжевская Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Торжевский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно