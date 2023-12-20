Торжевский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоржевский Алексей Иванович

Торжевский Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Торжевская Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торжевская Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Торжевская Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Торжевская Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжевская Антонина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close