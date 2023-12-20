Торжевский Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Торжевская Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торжевская Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Торжевская Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Торжевская Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торжевская Антонина
Смерть
Неизвестно