Степанова Возм. Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Возм. Дарья Никитина

Степанова Возм. Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Георгиев

Рождение ребёнка
Около ?.03.1911

Сын: Степанов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Георгиев

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.