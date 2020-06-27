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Ярцев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1934

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1934

Отец: Ярцев Дмитрий Михайлович

Мать: Ярцева Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1961

Дочь: Маркина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Ярцева Нина Яковлевна

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1973

Сын: Ярцев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Ярцева Нина Яковлевна

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Нина Яковлевна

Смерть
27.06.2020
Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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