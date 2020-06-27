Ярцев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1934
Дата смерти27.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1934
Отец: Ярцев Дмитрий Михайлович
Мать: Ярцева Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1961
Дочь: Маркина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Ярцева Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1973
Мать ребёнка: Ярцева Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярцева Нина Яковлевна
Смерть
27.06.2020