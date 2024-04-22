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Екатерина Григорьевна

Место рождения

Троицкое, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Андреев

Мать: не указана

Троицкое, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.07.1810

Муж: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.

Дочь: Глышкина Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1814 ст.

Дочь: Глышкина Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1817 ст.

Сын: Глышкин Яков Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1821 ст.

Сын: Глышкин Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1827 ст.

Сын: Глышкин Петр Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
10.?.1828 ст.

Дочь: Глышкина Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1831 ст.

Сын: Глышкин Никифор Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1832 ст.

Сын: Глышкин Семен Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1835 ст.

Сын: Глышкин Семен Герасимович

Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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