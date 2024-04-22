Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Андреев
Бракосочетание
20.07.1810
Рождение ребёнка
04.04.1812 ст.
Дочь: Глышкина Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1814 ст.
Дочь: Глышкина Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1817 ст.
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1821 ст.
Сын: Глышкин Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1827 ст.
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
10.?.1828 ст.
Дочь: Глышкина Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1831 ст.
Сын: Глышкин Никифор Герасимович
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1832 ст.
Сын: Глышкин Семен Герасимович
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1835 ст.
Сын: Глышкин Семен Герасимович
Отец ребёнка: Глышкин Герасим Михайлович
Смерть
Неизвестно