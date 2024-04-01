Иванова (Степанова) Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
15.01.1871
М. 20, Ж 17 солдатский сын
Рождение ребёнка
14.10.1872
Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов
Рождение ребёнка
01.08.1875
Дочь: (Иванова) Соломония Николаева
Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов
Рождение ребёнка
24.08.1876
Дочь: (Иванова) Васса Николаева
Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов
Рождение ребёнка
30.04.1878
Дочь: (Иванова) Мавра Николаева
Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов
Смерть
Неизвестно