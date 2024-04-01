Иванова (Степанова) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Степанова) Параскева Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Степанов Гавриил Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Мать: Стефанова (Баталова) Анисья Михайлова

Бракосочетание
15.01.1871

Муж: Иванов Николай Павлов

М. 20, Ж 17 солдатский сын
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Иванов Ефимий Николаев

Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов

Рождение ребёнка
01.08.1875

Дочь: (Иванова) Соломония Николаева

Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов

Рождение ребёнка
24.08.1876

Дочь: (Иванова) Васса Николаева

Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов

Рождение ребёнка
30.04.1878

Дочь: (Иванова) Мавра Николаева

Отец ребёнка: Иванов Николай Павлов

Смерть
Неизвестно

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