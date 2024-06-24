Захарова (Смолина) Агапья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Смолина) Агапья Васильевна

Захарова (Смолина) Агапья Васильевна

Место рождения

Ерофеевский поселок, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Иванович

u226o2d48s_267
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.