Минчёнок (Амосенко) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения16.05.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1880 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1897 ст.
Сын: Минчёнок Григорий Степанович
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1901 ст.
Дочь: Минчёнок Александра Степановна
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.
Дочь: Минчёнок Мария Степановна
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.
Сын: Минчёнок Алексей Степанович
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.
Дочь: Минчёнок Любовь Степановна
Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович
Смерть
Неизвестно