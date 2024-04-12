Минчёнок (Амосенко) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минчёнок (Амосенко) Прасковья Степановна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.05.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Минчёнок Степан Петрович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1897 ст.

Сын: Минчёнок Григорий Степанович

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1901 ст.

Дочь: Минчёнок Александра Степановна

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.

Дочь: Минчёнок Мария Степановна

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.

Сын: Минчёнок Алексей Степанович

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.

Сын: Минчёнок Иван Степанович

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Сын: Минчёнок Иван Степанович

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Минчёнок Любовь Степановна

Отец ребёнка: Минчёнок Степан Петрович

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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