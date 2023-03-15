Кондрашова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Наум

Рождение ребёнка
13.03.1889

Дочь: Кондрашов (Кондрашов) Дария

Отец ребёнка: Кондрашов Наум

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Кондрашов Григорий

Отец ребёнка: Кондрашов Наум

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Кондрашов Иоанн

Отец ребёнка: Кондрашов Наум

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
06.04.1895
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Причина смерти: от водянки

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