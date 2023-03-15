Кондрашов Наум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кондрашов/кондратьев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1889
Дочь: Кондрашов Дария
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия
Рождение ребёнка
26.09.1890
Сын: Кондрашов Григорий
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Кондрашов Иоанн
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия
Бракосочетание
05.11.1895
Жена: Кондрашова Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Анастасия
Смерть
Неизвестно