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Кондрашов Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кондрашов/кондратьев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1889

Дочь: Кондрашов Дария

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Кондрашов Григорий

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Кондрашов Иоанн

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
05.11.1895

Жена: Кондрашова Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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