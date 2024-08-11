Чугунков Врагов Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения16.05.1903 ст.
Дата смерти05.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.
Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов
Крещение
16.05.1903 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
16 мая- Дмитрий и Яков – близнецы Иаков Емельянов Врагов, Марина Алексеева В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
05.06.1903 ст.
3 недели млад слаб