Чугунков Врагов Дмитрий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунков Врагов Дмитрий Яковлев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.05.1903 ст.

Дата смерти

05.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.

Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов

Мать: Чугункова Врагова (Тараканчикова) Марина Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
16.05.1903 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
16 мая- Дмитрий и Яков – близнецы Иаков Емельянов Врагов, Марина Алексеева В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
05.06.1903 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
3 недели млад слаб

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