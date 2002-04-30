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Щербаков Владимир Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1942

Дата смерти

30.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1942

Отец: Щербаков Аким Акимович

Мать: Щербакова Анна Малафеевна

Рождение ребёнка
21.09.1969

Дочь: Субботина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизунова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Васильевна

Смерть
30.04.2002
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