Щербаков Владимир Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1942
Дата смерти30.04.2002
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1942
Отец: Щербаков Аким Акимович
Рождение ребёнка
21.09.1969
Дочь: Субботина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизунова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Васильевна
Смерть
30.04.2002