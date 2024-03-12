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Кошкаров Анфим Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кошкаров Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонья Вавиловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Васильева (Кошкарова) Татьяна Анфимовна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Кошкарова) Агафья Анфимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кошкаров Юрий Анфимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кошкаров Павел Анфимович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

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