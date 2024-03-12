Кошкаров Анфим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кошкаров Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитонья Вавиловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Васильева (Кошкарова) Татьяна Анфимовна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Кошкарова) Агафья Анфимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Анна Егоровна