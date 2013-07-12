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Klimenko Zlata Yurievna
Klimenko Zlata Yurievna
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2013
Пол
Женский
Отец
Klimenko Yuri Evgenievich
1976 г.р.
Мать
Vasilenko Tatyana Ivanovna
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2013
Отец:
Klimenko Yuri Evgenievich
Мать:
Vasilenko Tatyana Ivanovna
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