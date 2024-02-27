Монвиж-Монтвид Владимир Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид Владимир Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1848 ст.

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1848 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Марфа Афанасьевна

Дата рождения взята из формуларного списка Станислава Людвиговича. | ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монвиж-Монтвид Александра Владимировна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид Надежда Николаевна

Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | http://www.otkudarodom.ua/ru/monvizh-montvid-ignatiy-lyudvigovich | 4. Причислены по определениям Депутатскаго Собрания: ... | 10 марта 18... Показать все
Смерть
До 1887
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