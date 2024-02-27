Монвиж-Монтвид Владимир Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1848 ст.
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1848 ст.
Дата рождения взята из формуларного списка Станислава Людвиговича. | ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монвиж-Монтвид Александра Владимировна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | http://www.otkudarodom.ua/ru/monvizh-montvid-ignatiy-lyudvigovich | 4. Причислены по определениям Депутатскаго Собрания: ... | 10 марта 18... Показать все
Смерть
До 1887