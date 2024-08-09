Михалева (Корзинкина) Вера Алексеевна
Место рожденияЗавидово
Дата рождения1896
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Михалев Борис
Бракосочетание
1919
Муж: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Михалева) Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михалев Василий Борисович
Отец ребёнка: Михалев Борис
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Завротищева (Михалева) Клавдия Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1926
Сын: Михалев Александр Борисович
Отец ребёнка: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чижова (Михалева) Зоя Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Коршикова (Михалева) Лидия Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Иванникова (Михалева) Нина Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Агафонова (Михалева) Антонина Борисовна
Отец ребёнка: Михалев Борис
Смерть
1961