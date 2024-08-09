Михалева (Корзинкина) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Корзинкина) Вера Алексеевна

Место рождения

Завидово

Дата рождения

1896

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Михалев Борис Борисов

Отец ребёнка: Михалев Борис

Бракосочетание
1919

Муж: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Михалева) Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1923

Сын: Михалев Василий Борисович

Отец ребёнка: Михалев Борис

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Завротищева (Михалева) Клавдия Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1926

Сын: Михалев Александр Борисович

Отец ребёнка: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чижова (Михалева) Зоя Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Коршикова (Михалева) Лидия Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Иванникова (Михалева) Нина Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Агафонова (Михалева) Антонина Борисовна

Отец ребёнка: Михалев Борис

Смерть
1961

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