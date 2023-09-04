Сирчук Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сирчук) Ольга
Отец ребёнка: Сирчук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штука (Сирчук) Людмила
Отец ребёнка: Сирчук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко (Сирчук) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сирчук Николай
Смерть
Неизвестно
Великие Бережцы, Тернопільська область