Сирчук Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирчук Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сирчук) Ольга

Отец ребёнка: Сирчук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штука (Сирчук) Людмила

Отец ребёнка: Сирчук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко (Сирчук) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сирчук Николай

Смерть
Неизвестно
Великие Бережцы, Тернопільська область

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