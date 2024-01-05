Краснова Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1913

Дата смерти

31.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
31.10.1980
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