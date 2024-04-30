Везломцев Иван Серапионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Везломцев Иван Серапионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Везломцева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Везломцева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиянская (Везломцева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Везломцева Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец-промышленник
Смерть
Неизвестно

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