Везломцев Иван Серапионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Везломцева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Везломцева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиянская (Везломцева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Везломцева Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец-промышленник
Смерть
Неизвестно