Непогодьева (Шестакова) Минодора Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева (Шестакова) Минодора Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Николай Михайлович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Непогодьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Михайлович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Непогодьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Михайлович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Михайлович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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