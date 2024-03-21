Ивченко (Коворотуша) Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко (Коворотуша) Екатерина Стефановна

Ивченко (Коворотуша) Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: Коворотуша (Овчарик) Стефан Дмитриевич

Мать: Коворотуша (Сенченко) Ефросиния Наумовна

Бракосочетание
15.02.1842 ст.

Муж: Ивченко Иван Васильевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 12 от 15.02.1842, Преображенская церковь familysearch.org, номер плёнки (DGS) 7781201, часть 6, кадр 945
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.