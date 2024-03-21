Ивченко (Коворотуша) Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Бракосочетание
15.02.1842 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 12 от 15.02.1842, Преображенская церковь familysearch.org, номер плёнки (DGS) 7781201, часть 6, кадр 945
Смерть
Неизвестно