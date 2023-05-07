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Шаршунова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1965

Отец: Шаршунов Николай Иванович

Мать: Корнеенкова Галина Никитична

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