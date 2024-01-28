Бахарев Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Федор Андреевич

Бахарев Федор Андреевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Бахарев Андрей Никитич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Дарья Сидоровна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Бахарев Трофим Федорович

Мать ребёнка: Бахарева Дарья Сидоровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Бахарева) Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Бахарева Дарья Сидоровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.