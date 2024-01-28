Бахарев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Бахарев Андрей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Бахарева Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Бахарева) Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Бахарева Дарья Сидоровна
Смерть
Неизвестно