Бердников Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Виктор Федорович

Бердников Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Сергей Викторович

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Альбина Семеновна

Рождение ребёнка
24.07.1966

Сын: Бердников Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Ковалёва Альбина Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.