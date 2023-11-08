Бердников Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Сергей Викторович
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1966
Сын: Бердников Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Ковалёва Альбина Семеновна