Гудилина (Петрова) Анна Алексеевна 03.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гудилина (Петрова) Анна Алексеевна

Место рождения

Костыгово, Должинская волость, Старорусский уезд

Дата рождения

03.02.1893

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Костыгово, Должинская волость, Старорусский уезд
Бракосочетание
1911

Муж: Гудилин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Гудилин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Гудилин Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гудилина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Гудилин Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.08.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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