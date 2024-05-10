Гудилина (Петрова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1893
Дата смерти?.08.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
03.01.1912
Отец ребёнка: Гудилин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гудилина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Гудилин Михаил Николаевич
Смерть
?.08.1943