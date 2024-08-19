Пятанова Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятанова Анфиса

Пятанова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пятанова Матрена Павловна

Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пятанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пятанова Кристина Павловна

Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пятанов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пятанова Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.