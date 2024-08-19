Пятанова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пятанова Матрена Павловна
Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пятанова Кристина Павловна
Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пятанова Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Пятанов Павел Степанович
Смерть
Неизвестно