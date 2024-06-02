Семенова (Гавкина) Софья Карповна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Место жительства
1868
Бракосочетание
28.01.1868
Рождение ребёнка
11.05.1870
Дочь: Семенова Елена Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
11.05.1870
Дочь: Семенова Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
02.12.1871
Сын: Семенов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
21.05.1873
Дочь: Анцыферова (Семенова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
09.10.1875
Сын: Семенов Иосиф (Осип) Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
17.07.1879
Дочь: Семенова Марина Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич
Смерть
Неизвестно