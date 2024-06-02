Семенова (Гавкина) Софья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Гавкина) Софья Карповна

Семенова (Гавкина) Софья Карповна

Место рождения

Лехта, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Лехта, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Место жительства
1868
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.05.1870

Дочь: Семенова Елена Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.05.1870

Дочь: Семенова Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1871

Сын: Семенов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.05.1873

Дочь: Анцыферова (Семенова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.10.1875

Сын: Семенов Иосиф (Осип) Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.07.1879

Дочь: Семенова Марина Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Артемьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.