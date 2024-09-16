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Мозжерин Пимень Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мозжерин Василий Григорьевич

Мать: Мозжерина (Хромова) Ирина Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: Мозжерина Ольга Пименовна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
21.03.1901

Сын: Мозжерин Александр Пименович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Мозжерин Иосиф Пименович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Мозжерин Михаил Пименович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.12.1905

Сын: Мозжерин Игнатий Пименович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
14.09.1907

Дочь: Мозжерина Татьяна Пимоновна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Мозжерина Ксения Пименовна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мозжерина Надежда Пимоновна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1917

Дочь: Мозжерина Клавдия Пимоновна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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