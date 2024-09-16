Мозжерин Пимень Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: Мозжерина Ольга Пименовна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
21.03.1901
Сын: Мозжерин Александр Пименович
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.03.1903
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Мозжерин Михаил Пименович
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
15.12.1905
Сын: Мозжерин Игнатий Пименович
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
14.09.1907
Дочь: Мозжерина Татьяна Пимоновна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Мозжерина Ксения Пименовна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
спирино
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мозжерина Надежда Пимоновна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
05.11.1917
Дочь: Мозжерина Клавдия Пимоновна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Евдокия Митрофановна
Смерть
Неизвестно