Потехин Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потехин Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Потехина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потехина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамзия
Рождение ребёнка
12.05.1995
Сын: Потехин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Рамзия