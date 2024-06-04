Подмарев Иван Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Подмарев Никифор Григорьев
Мать: Подмарева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подмарева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Подмарева) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Подмарева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Шубина (Подмарева) Ксения (Аксинья) Иванова
Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Подмарев Петр Иванов
Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Королева (Подмарева) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова
Смерть
1849