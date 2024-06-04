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Подмарев Иван Никифоров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Подмарев Никифор Григорьев

Мать: Подмарева Ульяна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Прасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Подмарева) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Подмарева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Шубина (Подмарева) Ксения (Аксинья) Иванова

Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Подмарев Петр Иванов

Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Королева (Подмарева) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Подмарева Прасковья Филиппова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1849
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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