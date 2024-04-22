Ильиных Артемий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиных Артемий Владимирович

Ильиных Артемий Владимирович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1862

Отец: Ильиных Владимир Яковлевич

Мать: Ильиных -- Павла Терентьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Ильиных Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
19.07.1897

Дочь: Ильиных Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Ильиных -- Варвара Афанасьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Ильиных Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Ильиных Евдокия Артемьевна

Мать ребёнка: Ильиных -- Варвара Афанасьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.09.1901

Сын: Ильиных Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных -- Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных -- Варвара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close