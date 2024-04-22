Ильиных Артемий Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1862
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Ильиных Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
19.07.1897
Дочь: Ильиных Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Ильиных -- Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.12.1897
Сын: Ильиных Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: Ильиных Евдокия Артемьевна
Мать ребёнка: Ильиных -- Варвара Афанасьевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.09.1901
Сын: Ильиных Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Ильиных -- Анастасия Филипповна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно