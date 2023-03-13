Квашенникова (Лешина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Лешина) Стефанида

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872

Отец: Лешинъ Никита

Мать: Лешина (Земскова) Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: (Квашенникова) Стефанида

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Квашенниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Квашенниковъ Александръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1907

Сын: Квашенниковъ Николай

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Квашенниковъ Николай

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: (Квашенникова) Мария

Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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