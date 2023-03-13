Квашенникова (Лешина) Стефанида
Место рождения
Дата рождения13.11.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872
Отец: Лешинъ Никита
Мать: Лешина (Земскова) Ирина
Бракосочетание
16.02.1894
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: (Квашенникова) Стефанида
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
27.06.1901
Сын: Квашенниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
05.03.1904
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
27.06.1907
Сын: Квашенниковъ Николай
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Квашенниковъ Николай
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: (Квашенникова) Мария
Отец ребёнка: Квашенниковъ Каллистратъ