Швалова Наталья Григорьевна Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швалова Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Швалов Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Швалов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Швалов Ефим Яковлевич

Пури, Нерчинский округ, Забайкальская область
Смерть
После 1844

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