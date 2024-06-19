Швалова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швалов Петр Ефимович
Отец ребёнка: Швалов Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Швалов Ефим Яковлевич
Пури, Нерчинский округ, Забайкальская область
Смерть
После 1844