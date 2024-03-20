(Морозова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: Морозова ?

Мать: ?

Смерть
03.10.1993
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