Зимин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Василий Васильевич

Мать: Зимина Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Зимина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зимина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Зимина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Елена

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