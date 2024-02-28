Зимин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Василий Васильевич
Мать: Зимина Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Зимина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зимина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зимина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Елена