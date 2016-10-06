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Огурцов Аркадий Иванович

Место рождения

Село Сергеевка Калачинский район Омская область

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

06.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЩ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Огурцов Иван Родионович

Мать: Перерва Анна Николаевна

Село Сергеевка Калачинский район Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куракова Антонина Степановна

Смерть
06.10.2016
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