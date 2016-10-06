Огурцов Аркадий Иванович
Место рожденияСело Сергеевка Калачинский район Омская область
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти06.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Отец: Огурцов Иван Родионович
Мать: Перерва Анна Николаевна
Село Сергеевка Калачинский район Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куракова Антонина Степановна
Смерть
06.10.2016