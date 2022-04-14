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Животенко Владимир Васильевич

Место рождения

Сухая Елань, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.11.1958

Дата смерти

14.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Елань, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.02.1984

Сын: Животенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.05.1986

Сын: Животенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
20.11.1990

Сын: Животенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Животенко Лариса Александровна

Смерть
14.04.2022
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