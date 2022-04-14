Животенко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1958
Дата смерти14.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958
Рождение ребёнка
02.02.1984
Сын: Животенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1986
Сын: Животенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна
Рождение ребёнка
20.11.1990
Сын: Животенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Животенко Лариса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2022