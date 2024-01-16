Аксёновский Семён Степанович
Место рожденияд. Раменье Езекиевского с\\общества
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
д. Раменье Езекиевского с\\общества
Рождение ребёнка
1842
Сын: Аксёновский Христофор Семёнович
Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Колосова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Семёновна
Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно