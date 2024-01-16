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Аксёновский Семён Степанович

Место рождения

д. Раменье Езекиевского с\\общества

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Аксёновский Степан Семёнович

Мать: Аксёновская Парасквеа Ивановна

д. Раменье Езекиевского с\\общества
Рождение ребёнка
1842

Сын: Аксёновский Христофор Семёнович

Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна

Малое Скретнее Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Колосова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна

Малое Скретнее Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Семёновна

Мать ребёнка: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна

Малое Скретнее Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёновская Матрона (Матрёна) Ивановна

Малое Скретнее Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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