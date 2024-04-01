Щеголев Анисим Отст. Драгун Д.Новопавловки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти13.10.1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нинятина (Щеголева) Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Щеголева Ирина Екимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеголева Ирина Екимова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Щеголева Ирина Екимова
Смерть
13.10.1772
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область