Щеголев Анисим Отст. Драгун Д.Новопавловки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголев Анисим Отст. Драгун Д.Новопавловки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

13.10.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нинятина (Щеголева) Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Щеголева Ирина Екимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Ирина Екимова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Щеголев Ерофей Анисимов

Мать ребёнка: Щеголева Ирина Екимова

Смерть
13.10.1772
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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