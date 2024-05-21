Авдонина Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Киприан Яковлевич
Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1858
Дочь: (Авдонина) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1859 ст.
Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович
Смерть
Неизвестно