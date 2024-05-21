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Авдонина Настасья Ивановна

Место рождения

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Киприан Яковлевич

Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдонин Яков Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: (Авдонина) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.06.1859 ст.

Сын: Авдонин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Авдонин Яков Александрович

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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