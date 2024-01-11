Орлова (Клюшкина) Матрена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Клюшкин Абрам Политов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1834 ст.
пор. Ефрем Абрамович Политов, Василий Андреевич Костиков
Рождение ребёнка
11.07.1838 ст.
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.03.1841
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1846
Дочь: Орлова Марья Максимовна
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.04.1850 ст.
Дочь: Орлова Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1852
Дочь: Орлова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1852 ст.
Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич
Двойняшки с Анной
Смерть
Неизвестно