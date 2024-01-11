Орлова (Клюшкина) Матрена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Клюшкина) Матрена Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Клюшкин Абрам Политов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1834 ст.

Муж: Орлов Максим Дмитриевич

пор. Ефрем Абрамович Политов, Василий Андреевич Костиков
Рождение ребёнка
11.07.1838 ст.

Сын: Орлов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.03.1841

Сын: Орлов Захарий Максимович

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.07.1846

Дочь: Орлова Марья Максимовна

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.04.1850 ст.

Дочь: Орлова Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1852

Дочь: Орлова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1852 ст.

Сын: Орлов Аким Максимович

Отец ребёнка: Орлов Максим Дмитриевич

Двойняшки с Анной
Смерть
Неизвестно

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