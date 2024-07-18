Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохин Яков Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладилова Марья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Воронина (Мохина) Евфросинья Семенова

Мать ребёнка: не указана

в переписи 1917г ей 32г Фамилия теория брат восприемник?
Смерть
Неизвестно

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