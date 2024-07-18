Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохин Яков Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладилова Марья Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Воронина (Мохина) Евфросинья Семенова
Мать ребёнка: не указана
в переписи 1917г ей 32г Фамилия теория брат восприемник?
Смерть
Неизвестно