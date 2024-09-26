Никифоров-Иванов-Афанасьев-Галкин (Васильев) Иоанн (Иван) Неофитович-Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров-Иванов-Афанасьев-Галкин (Васильев) Иоанн (Иван) Неофитович-Мефодьевич

Никифоров-Иванов-Афанасьев-Галкин (Васильев) Иоанн (Иван) Неофитович-Мефодьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1858 ст.

Отец: Иванов-Афанасьев-Галкин (Никифоров) Неофит (Мефодий) Васильевич

Мать: Терентьева-Данилова-Филиппова (Симеонова) Васса Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1878 ст.

Жена: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Евдокия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.05.1890 ст.

Жена: Афанасьева Александра Афанасьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
У обоих второе бракосочетание.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.