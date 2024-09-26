Никифоров-Иванов-Афанасьев-Галкин (Васильев) Иоанн (Иван) Неофитович-Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1858 ст.
Отец: Иванов-Афанасьев-Галкин (Никифоров) Неофит (Мефодий) Васильевич
Мать: Терентьева-Данилова-Филиппова (Симеонова) Васса Павловна
Бракосочетание
08.02.1878 ст.
Бракосочетание
02.05.1890 ст.
У обоих второе бракосочетание.
Смерть
Неизвестно