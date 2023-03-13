Воронова Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1896
Сын: Вороновъ Александръ
Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ
Каликинская волость
Рождение ребёнка
10.05.1899
Сын: Вороновъ Леонтий
Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Воронова Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ
Бракосочетание
Неизвестно