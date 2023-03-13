Воронова Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Вороновъ Александръ

Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ

Каликинская волость
Рождение ребёнка
10.05.1899

Сын: Вороновъ Леонтий

Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Воронова Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Вороновъ Иванъ Кузьминъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Иванъ Кузьминъ

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