Архипов Фёдор Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Архипова Первая Жена Фёдора
Рождение ребёнка
11.04.1837
Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова
Рождение ребёнка
12.04.1838
Дочь: Арина Фёдорова
Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно