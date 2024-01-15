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Архипов Фёдор Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Архипов Кирилл Максимов

Мать: Архипова Акулина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Архипов Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Архипова Первая Жена Фёдора

Рождение ребёнка
11.04.1837

Сын: Архипов Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1838

Дочь: Арина Фёдорова

Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Архипов Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Архипова Феврония Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Первая Жена Фёдора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Феврония Иванова

Смерть
Неизвестно
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