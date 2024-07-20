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Малышева Евдокия Ивановна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Удалова Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Малышев Николай Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малышев Иван Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Малышев Александр Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Малышев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.

Сын: Малышев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.

Сын: Малышев Василий Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Малышева Александра Викторовна

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Малышева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Малышева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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