Малышева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Удалова Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Малышев Николай Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Малышев Александр Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Малышев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.
Сын: Малышев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.
Сын: Малышев Василий Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Малышева Александра Викторовна
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Малышева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Малышева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно