Выходцев Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Демидова (Выходцева) Параскева Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бутаков (Выходцева) Платонида Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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